مشاركة ليبية في فعاليات معرض الأسر المنتجة بالقاهرة

أخبار ليبيا24

تقام في القاهرة فعاليات معرض الأسر المنتجة “ديارنا” بمشاركة عدد من الأسر الليبية المنتجة، تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية.

وتنظم المعرض في دورته الـ 70 وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، حيث صرحت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، وفاء الكيلاني لدى مشاركتها في افتتاح المعرض، إن هذه المشاركة تأتي في إطار التعاون المشترك بين ليبيا ومصر خاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين.

وأكدت الكيلاني، على أهمية تنظيم مثل هذه المعارض للتعريف بمنتجات الأسر المنتجة بالبلدين.

وقالت الوزيرة، إن وزارة الشؤون الاجتماعية ستنظم خلال المدة القريبة القادمة معرضا للأسر المنتجة في طرابلس وستوجه الدعوة لوزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية للمشاركة فيه.