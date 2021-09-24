مئات الشركات في العربية في ضيافة المعرض الدولي #ببنغازي

24 سبتمبر، 2021 11:32 م
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أخبار ليبيا 24 –  إنفوغرافيك

بنغازي تحتضن في الفترة من “17” إلى “21” أكتوبر المقبل فعاليات المعرض الدولي لدعم الصناعات الوطنية .

المعرض يستقطب حوالي 30 “” ألف زائر من جنسيات مختلفة

مشاركة ثلاثة معارض محلية

– “ليبيا للبناء والتشييد”

– “ليبيا للتجهيزات المنزلية”

– “معرض بنغازي الدولي للغذاء”.

مشاركة قرابة “500” شركة من تونس والجزائر ومصر والمغرب

المواد الغذائية – الأدوية – مواد البناء – المواد الطبية وشبه الطبية والخدمات -الشركات في قطاعات النفط والغاز – المقاولات والاستثمار العقاري.

24 سبتمبر، 2021 11:32 م
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