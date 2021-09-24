مئات الشركات في العربية في ضيافة المعرض الدولي #ببنغازي
أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك
بنغازي تحتضن في الفترة من “17” إلى “21” أكتوبر المقبل فعاليات المعرض الدولي لدعم الصناعات الوطنية .
المعرض يستقطب حوالي 30 “” ألف زائر من جنسيات مختلفة
مشاركة ثلاثة معارض محلية
– “ليبيا للبناء والتشييد”
– “ليبيا للتجهيزات المنزلية”
– “معرض بنغازي الدولي للغذاء”.
مشاركة قرابة “500” شركة من تونس والجزائر ومصر والمغرب
المواد الغذائية – الأدوية – مواد البناء – المواد الطبية وشبه الطبية والخدمات -الشركات في قطاعات النفط والغاز – المقاولات والاستثمار العقاري.