مئات الشركات في العربية في ضيافة المعرض الدولي #ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

بنغازي تحتضن في الفترة من “17” إلى “21” أكتوبر المقبل فعاليات المعرض الدولي لدعم الصناعات الوطنية .

المعرض يستقطب حوالي 30 “” ألف زائر من جنسيات مختلفة

مشاركة ثلاثة معارض محلية

– “ليبيا للبناء والتشييد”

– “ليبيا للتجهيزات المنزلية”

– “معرض بنغازي الدولي للغذاء”.

مشاركة قرابة “500” شركة من تونس والجزائر ومصر والمغرب

المواد الغذائية – الأدوية – مواد البناء – المواد الطبية وشبه الطبية والخدمات -الشركات في قطاعات النفط والغاز – المقاولات والاستثمار العقاري.