مؤتمر دولي بطرابلس لحشد الدعم لإعادة الاستقرار

24 سبتمبر، 2021 12:21 م
14

أخبار ليبيا24

يعتزم المجلس الرئاسي، عقد مؤتمر دولي في أكتوبر بالعاصمة طرابلس، لحشد الدعم لاستقرار ليبيا.

وأعلن، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة الخميس أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار في ليبيا، منبها إلى أنها تواجه “تحديات حقيقية” قد تقوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ويهدف المؤتمر، كما أوضح المنفي، إلى ضمان دعم دولي “بصورة موحدة ومتسقة” واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وحذّر المنفي من العودة إلى المربع الأول في حال فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد.

 

 

الوسوم
24 سبتمبر، 2021 12:21 م
14

مقالات ذات صلة

النهر الصناعي والشرطة الزراعية يطلقان حملة أمنية كبرى للقضاء على التعديات على الشبكة

24 سبتمبر، 2021 2:01 م

مشاركة ليبية في فعاليات معرض الأسر المنتجة بالقاهرة

24 سبتمبر، 2021 12:42 م
عبدالحميد الدبيبة

حكومة الوحدة: زيادة مرتبات العاملين بجميع القطاعات هدف رئيس لنا

24 سبتمبر، 2021 12:30 م
الناقلة النفطية "بيسر آيموس"

النفط يواصل الصعود لليوم الرابع

24 سبتمبر، 2021 11:11 ص
زر الذهاب إلى الأعلى