مؤتمر دولي بطرابلس لحشد الدعم لإعادة الاستقرار

أخبار ليبيا24

يعتزم المجلس الرئاسي، عقد مؤتمر دولي في أكتوبر بالعاصمة طرابلس، لحشد الدعم لاستقرار ليبيا.

وأعلن، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في كلمة الخميس أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، أنه سيعقد مؤتمرا دوليا في أكتوبر لحشد الدعم لاستقرار في ليبيا، منبها إلى أنها تواجه “تحديات حقيقية” قد تقوض الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ويهدف المؤتمر، كما أوضح المنفي، إلى ضمان دعم دولي “بصورة موحدة ومتسقة” واستعادة الشعور بالقيادة والملكية الليبية على مستقبل البلاد.

وحذّر المنفي من العودة إلى المربع الأول في حال فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي في البلاد.