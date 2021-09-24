صالح يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنه لن يقرر الترشح للانتخابات الليبية إلا عندما يعلن الفتح عن باب الترشح بشكل رسمي .

عقيلة أضاف – خلال لقاء خاص قبل قليل لقناة “218”، أن ثقته كبيرة في ذكاء الليبيين، ويعلم أنهم يريدون الانتخابات، مؤكدًا أن أي مسؤول في ليبيا سيخضع للتحقيق في كل التجاوزات.

وبشأن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبية، قال صالح “انزعج النواب من إبرام الحكومة عقودًا بالمليارات مع الخارج ما يرتب على الدولة التزامات وديون”.

ورد رئيس مجلس النواب على سأل مذيع القناة، إن أغلب النواب الحاضرين لجلسة سحب الثقة من الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، وافقوا على القرار، مضيفا عد الأصوات كان يتولاه موظفون في الجلسة .

جاء ذلك في رد رئيس مجلس النواب حول تصريحات بعض النواب بوقوع تزوير في عد أصوات النواب الموافقين على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح أنه من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة لا أن يرفضوا قرار رئاسة المجلس، متابعًا أنه على الدبيبة أن يعمل دون تردد في تقديم الخدمات للشباب ودفع الرواتب”.

وأشار صالح إلى أنه لا توجد أي قيود على عمل الحكومة في الداخل وتستطيع ممارسة عملها للوصول للانتخابات.

وقال رئيس مجلس النواب إن عمليات التشاور مع المجلس الأعلى للدولة «لم تنجح» لكنها مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى لجنة المباحثات التي تم تشكيلها من 13 عضوا من كل جانب برعاية الأمم المتحدة.

وتابع أن اللقاءات بين ممثلي المجلسين، لم تصل إلى أي حل أو قاعدة دستورية وقانونية لتنسيق العمل والتشاور حول القوانين بين المجلسين.

وأضاف أنه تم الاتفاق علي آلية اختيار المناصب السيادية في مدينة بوزنيقة المغربية، وأرسل مجلس النواب مقترحات حولها إلى مجلس الدولة منذ ثلاثة شهور لكن لم يصله أي رد حتى الآن، وفق قوله.

كما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية.

وكان مجلس النواب أصدر، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الليبي خلال الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021 .

وقال مجلس النواب الليبي في بيان صحفي إن “مجلس النواب يصدر قرار رقم 6 لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب”، وفقا للموقع الرسمى للمجلس.