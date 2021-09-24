دراغي يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، على أهمية ألا يصرف الاهتمام بالوضع في أفغانستان وجميع أنحاء آسيا الوسطى الانتباه عن عدم الاستقرار الذي لا يزال يميز منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسعة، وحض المجتمع الدولي على مساعدة ليبيا بهدف تجاوز الجمود الراهن.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن دراغي قوله في مداخلة عبر دائرة الفيديو في مداولات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “على وجه الخصوص، نحن ندعم عملية الانتقال في ليبيا من أجل حل مستدام وشامل للأزمة على المستوى المتعدد الأطراف والثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي”.

وتابع دراغي: “الهدف هو استكمال المسار الذي خطه الليبيون أنفسهم لتجديد الإطار المؤسسي الوطني، بطريقة موحدة، دون تدخل خارجي وتحت رعاية الأمم المتحدة”، وأضاف: “يتعين على المجتمع الدولي العمل مع المؤسسات والشعب الليبي لتجاوز الجمود الراهن”.

وأكد على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.