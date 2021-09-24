حكومة الوحدة: زيادة مرتبات العاملين بجميع القطاعات هدف رئيس لنا

24 سبتمبر، 2021 12:30 م
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عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، أن زيادة مرتبات جميع العاملين في قطاعات الدولة هدف رئيس للحكومة.

جاء ذلك في إعلان صدور قرار لتنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة طمأن العاملين في باقي القطاعات بأن زيادة مرتباتهم، هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأضافت، أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

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24 سبتمبر، 2021 12:30 م
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