تعيين قائد جديد لعملية إيريني المعنية بمراقبة تدفق الأسلحة إلى ليبيا

24 سبتمبر، 2021 12:05 ص
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أخبار ليبيا 24

عيّن مجلس الاتحاد الأوروبي، الخميس، الأدميرال ستيفانو توركيتو، قائدا لعملية إيريني البحرية، خلفا لنظيره الإيطالي، الأدميرال فابيو أغوستيني، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

وسيتولى القائد الجديد مهامه اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، ويعمل الأدميرال توركيتو منذ 35 عاما في البحرية وشغل مناصب قيادية في عمليتي “آمن” و”صوفيا” الأوروبية.

وتتخذ عملية إيريني الأوروبية روما مقرا لقيادتها، وتعمل على مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، كما من المتوقع أن تبدأ في عمليات تدريب خفر السواحل الليبي.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية إيريني في 31 مارس 2020، وتم تمديدها حتى 31 مارس 2023، بهدف دعم مراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

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24 سبتمبر، 2021 12:05 ص
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