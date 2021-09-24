اليعقوبي: الدبيبة أسقط الحكومة .. وخلق حالة من الشقاق الوطني

أخبار ليبيا 24

حملت عضو منتدى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، التظاهرات وما حدث اليوم من دعوات مغرضة، لرئيس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مؤكدة أنه وقع في خطأ سياسي فادح وقاتل.

وقالت اليعقوبي، عبر حسابها على فيسبوك ” لست المخلّص يا الدبيبة ولقد جنت عليك براقش”، على حد تعبيرها.

وتابعت ”الدبيبة اليوم أسقط الحكومة ووقع في خطأ سياسي فادح وقاتل، فحكومة الوحدة الوطنية لم تعد كذلك وأصبحت حكومة شقاق وطني مع الأسف”.

‏وبينت أن الدبيبة كان بإمكانه أن يكون أكثر حنكة، فـ‏”طاعون السلطة قضى عليه”، بعد ما أتيت إليها بدفعك الرشاوي، تسقط نفسك، لأنها بدأت بالرشوة المدفوعة لتحشيد الجموع”.

وأوضحت” ‏الانتخابات بدلاً من أن تكون واجب أصبحت اليوم حق عاجل ولابد منها”.