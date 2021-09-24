النواب يشكل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب

تشكيل لجنة مؤقتة من النواب وعضوية اللجنة الاستشارية القانونية لمكتب رئاسة النواب

24 سبتمبر، 2021 10:13 م
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مجلس النواب
مجلس النواب

أخبار ليبيا 24

أصدر مجلس النواب، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب الليبي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية 2021 .

وقال مجلس النواب في بيان صحفي إن “مجلس النواب يصدر قرار رقم 6 لسنة 2021.م بشأن تشكيل لجنة إعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب”، وفقا للموقع الرسمى للمجلس.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وذلك وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.

فقد أعلن مجلس النواب ، بوقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد أقر الأحد الماضي، القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، وذلك وسط خلاف بين المجلس الأعلى ومجلس النواب منذ إقرار الأخير قانونا للانتخابات الرئاسية.

فقد أعلن مجلس النواب ، بوقت سابق من الشهر الجاري، المصادقة على قانون بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته، وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ مارس الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية العام.

24 سبتمبر، 2021 10:13 م
6

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