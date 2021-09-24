النهر الصناعي والشرطة الزراعية يطلقان حملة أمنية كبرى للقضاء على التعديات على الشبكة

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عبدالناصر بوبطينة، اجتماعا مع مدير إدارات فروع المنطقة الشرقية ومدير إدارة العمليات والمزارع الكبرى بجهاز الشرطة الزراعية؛ بهدف الوقوف على التعديات على مشروع النهر.

وناقش الاجتماع وفق جهاز النهر الصناعي العراقيل التي تواجه المشروع باعتباره مصدر المياه الوحيد، حيث تم الاتفاق على بعض الخطوات الجادة والملموسة والتي من شأنها تعزيز الأمن حول هذا المرفق وحمايته.

واتفق المجتمعون على ضرورة إطلاق حمله أمنية كبرى تهدف إلى القضاء على هذه التعديات ومن يقف خلفها بقوة القانون.