النهر الصناعي والشرطة الزراعية يطلقان حملة أمنية كبرى للقضاء على التعديات على الشبكة

24 سبتمبر، 2021 2:01 م
0

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عبدالناصر بوبطينة، اجتماعا مع مدير إدارات فروع المنطقة الشرقية ومدير إدارة العمليات والمزارع الكبرى بجهاز الشرطة الزراعية؛ بهدف الوقوف على التعديات على مشروع النهر.

وناقش الاجتماع وفق جهاز النهر الصناعي العراقيل التي تواجه المشروع باعتباره مصدر المياه الوحيد، حيث تم الاتفاق على بعض الخطوات الجادة والملموسة والتي من شأنها تعزيز الأمن حول هذا المرفق وحمايته.

واتفق المجتمعون على ضرورة إطلاق حمله أمنية كبرى تهدف إلى القضاء على هذه التعديات ومن يقف خلفها بقوة القانون.

 

الوسوم
24 سبتمبر، 2021 2:01 م
0

مقالات ذات صلة

مشاركة ليبية في فعاليات معرض الأسر المنتجة بالقاهرة

24 سبتمبر، 2021 12:42 م
عبدالحميد الدبيبة

حكومة الوحدة: زيادة مرتبات العاملين بجميع القطاعات هدف رئيس لنا

24 سبتمبر، 2021 12:30 م

مؤتمر دولي بطرابلس لحشد الدعم لإعادة الاستقرار

24 سبتمبر، 2021 12:21 م
الناقلة النفطية "بيسر آيموس"

النفط يواصل الصعود لليوم الرابع

24 سبتمبر، 2021 11:11 ص
زر الذهاب إلى الأعلى