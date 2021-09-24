النهر الصناعي: صائدو الطيور المهاجرة يعتدون على حقول آبار تازربو

أخبار ليبيا 24

قال جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي أن حقول آبار تازربو تتعرض لهجمة من صائدي الطيور المهاجرة من خلال إيقاف تشغيلها وإقامة المخيمات بمحيطها.

وأكد الجهاز في بيان له، اليوم الجمعة، أنه سجل الصيادين اعتداءات على أكثر من 40 بئر في حقول آبار تازربو.

ونقل الجهاز عن مدير موقع حقول آبار تازربو قوله: “أن الصيادين يقومون بشكل يومي بإيقاف تشغيل ما بين 4 إلى 6 آبار مما يسبب في نقص الإمداد المائي ناهيك عن السرقات وأعمال التخريب التي طالت مكونات الآبار”.

وطالب الجهاز الجهات الأمنية والضبطية سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد المعتدين على مكونات النهر الصناعي حفاظاً على أكسير الحياة.