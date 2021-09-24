المنقوش تلتقي أعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة

أخبار ليبيا 24

ألتقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أمس الخميس، بأعضاء البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان الخارجية اليوم الجمعة، تم اللقاء بحضور رئيس البعثة المندوب الدائم لليبيا السفير طاهر السني.

وأكدت المنقوش خلال اللقاء على أهمية دور البعثة في تعزيز العلاقات وتوضيح رؤية ليبيا في مختلف القضايا، خاصة لما تتمتع به من سهولة التواصل مع أغلب دول العالم بحكم طبيعة مهمتها.

كما جرى نقاش حول أداء البعثة وما تواجهه من مصاعب، كما تم استعراض مشاركاتها في عمل اللجان المتخصصة في الجمعية العامة ، والمنظمات الأممية المتخصصة.

وأشادت المنقوش بجهود أعضاء البعثة، داعية إلى المزيد من العطاء خاصة في الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مشددة على أهمية التنسيق بين البعثة والإدارات المختلفة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.