المنفي يدعو لاجتماع بين قادة الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا للوصول لضمانات فاعلة بشأن الانتخابات

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وجه، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمة أمام الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوة لعقد اجتماع بين القيادات السياسية والعسكرية في ليبيا، لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات آمنة وشفافة ونزيهة ومقبولة النتائج.

وأوضح المنفي، أن الدعوة تهدف إلى الحفاظ على العملية السياسية، وتجنب البلاد الدخول في تعقيدات أزمة جديدة.

وأضاف، أن العمل على هذا المسار يستلزم بالدرجة الأولى تنازلاً من الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، ووضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى.

وقال المنفي، إن ليبيا تشهد مرحلة مفصلية بل ومصيرية، فإما النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج، ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، وإما الفشل والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح.

وأضاف، أنه بالنظر إلى هذه الوضعية الصعبة وما تعكسه من مخاوف، تبرز الحاجة إلى وجود ضمانات حقيقية نحو تحقيق النجاح الذي يصبو إليه الليبيون للوصول إلى دولة ديمقراطية مدنية.