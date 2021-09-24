السفير الألماني يعرب عن مخاوفه لـ«عقيله والمشري» بشأن التطورات الأخيرة بليبيا السفير الألماني "يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر"

أخبار ليبيا 24

أفاد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على تويتر، بأنه أجرى مكالمتين، أولهما مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، والثانية مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مكالمات بناءة اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.

وتابع:” أعربت عن مخاوفي بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات، وشددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف”.

وتابع السفير الألماني:” يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر، كما شجعتنا ردود الأفعال”.