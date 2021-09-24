السفير الألماني يعرب عن مخاوفه لـ«عقيله والمشري» بشأن التطورات الأخيرة بليبيا

السفير الألماني "يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر"

24 سبتمبر، 2021 11:20 م
2
السفير الألماني لدى ليبيا
السفير الألماني لدى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أفاد السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عبر حسابه على تويتر، بأنه أجرى مكالمتين، أولهما مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، والثانية مع رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقال السفير الألماني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” مكالمات بناءة اليوم مع رئيس مجلس النواب عقيله صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”.

وتابع:” أعربت عن مخاوفي بشأن الانعكاسات المحتملة لآخر التطورات، وشددت على الحاجة إلى حل وسط من جميع الأطراف”.

وتابع السفير الألماني:” يجب التركيز على الانتخابات في ديسمبر، كما شجعتنا ردود الأفعال”.

24 سبتمبر، 2021 11:20 م
2

مقالات ذات صلة

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي

اللافي: أي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد

24 سبتمبر، 2021 11:48 م
السيدة اليعقوبي

اليعقوبي: الدبيبة أسقط الحكومة .. وخلق حالة من الشقاق الوطني

24 سبتمبر، 2021 11:43 م
السويحلي - السفير الإيطالي

خلال لقائه السفير الإيطالي .. السويحلي: لن نعتد بقانون مفصل على مقاس “حفتر وعقيله”

24 سبتمبر، 2021 10:24 م
مجلس النواب

النواب يشكل لجنة لإعداد مقترح قانون انتخاب مجلس النواب

24 سبتمبر، 2021 10:13 م
زر الذهاب إلى الأعلى