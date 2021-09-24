الدبيبة يؤكد لـ أعيان المنطقة الشرقية العمل على توحيد المؤسسات

24 سبتمبر، 2021 12:36 ص
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أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، وفدًا عن الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ المنطقة الشرقية، برئاسة الشيخ إدريس يحيى البرعصي رئيس الهيئة.

وتناول اللقاء الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في مسار المصالحة الوطنية، وإيجاد ميثاق وطني للصلح بين أبناء الشعب الليبي.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية دعم الجهود المدنية في هذا المسار، مؤكدا على رؤية الحكومة الراسخة في توحيد المؤسسات وحل المختنقات التي تواجه المواطن، والتي تهدف إلى لم الشمل، وتجاوز الخلافات، وتحقيق الاستقرار.

وبدورهم أكد أعضاء الوفد دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية في المرحلة السياسية الحساسة التي تمر بها البلاد، مشيدين بدورها في دعم الاستقرار وتقديم الخدمات لكافة المواطنين، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية.

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24 سبتمبر، 2021 12:36 ص
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