الدبيبة: سنبني جيشا موحدًا لا يتبع شخصًا أو قبيلة أو مدينة الدبيبة لــ "المتظاهرين" : يجب عليكم الدفاع دائما عن وحدة ليبيا

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية لبناء جيش موحدًا لليبيا كلها، قائلا: سنبني جيشا موحدًا لليبيا، لن يتبع شخص أو قبيلة أو مدينة، على حسب قوله .

الدبيبة أضاف، في كلمة له أمام أنصاره وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بميدان الشهداء بطربلس، أنه يقدم التحية إلى الذين سقطوا في المعارك ضد تنظيم داعش وكل التنظيمات الإرهابية في جميع المناطق.

وجه الدبيبة حديثه إلى المتظاهرين، داعيا إياهم إلى الدفاع دائما عن وحدة ليبيا، بحسب قوله.

وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، رفضا لقرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأفادت بعض وسائل الإعلام، أن المتظاهرين حملوا لافتات تدعم حكومة الوحدة الوطنية وتطالب بإسقاط مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد المتظاهرون على “ضرورة إشراك الشباب في العملية السياسية ورفض الحرب والدفع تجاه البناء وإعادة الإعمار وتفعيل القضاء”.

وكان الدبيبة قد دعا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات دعماً له بعد قرار مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته.

يذكر أن مجلس النواب صوت الثلاثاء الماضي، علي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية. حيث قال وقتها المتحدث باسم مجلس النواب، إن 89 نائبا من أصل 113 نائبا حاضرين في مدينة طبرق، صوتوا على سحب الثقة من حكومة الدبيبة، قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات.