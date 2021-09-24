الأمين: لابد من إعادة ضبط المشهد السياسي

الأمين: لابد من إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية و”ما فيش احميدة وحمد”

24 سبتمبر، 2021 9:12 م
9
فضيل الأمين
فضيل الأمين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تخوف عضو ملتقى الحوار في “اتفاق الصخيرات” فضيل الأمين من الانقلاب على مجلس النواب.

الأمين قال، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ”أرجو ألا تكون أجواء 2014 وما يسمى بتحالف فجر ليبيا الذي قام بانقلاب استباقي في تلك السنة يعود من جديد بشكل أكثر تنميقاً”، على حد قوله.

وتابع ”مجلس النواب يجب أن ينتهي، وكذلك مجلس الدولة وكل الأشكال الانتقالية”، مؤكدا ضرورة إعادة ضبط المشهد السياسي، على حد زعمه.

ولفت إلى أن هذا يعني انتخابات رئاسية وتشريعية، متابعا ” ما فيش احميدة وحمد”.

24 سبتمبر، 2021 9:12 م
9

مقالات ذات صلة

نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي

اللافي: أي مراحل انتقالية أخرى لن تخدم مصلحة البلاد

24 سبتمبر، 2021 11:48 م
السيدة اليعقوبي

اليعقوبي: الدبيبة أسقط الحكومة .. وخلق حالة من الشقاق الوطني

24 سبتمبر، 2021 11:43 م
السفير الألماني لدى ليبيا

السفير الألماني يعرب عن مخاوفه لـ«عقيله والمشري» بشأن التطورات الأخيرة بليبيا

24 سبتمبر، 2021 11:20 م
السويحلي - السفير الإيطالي

خلال لقائه السفير الإيطالي .. السويحلي: لن نعتد بقانون مفصل على مقاس “حفتر وعقيله”

24 سبتمبر، 2021 10:24 م
زر الذهاب إلى الأعلى