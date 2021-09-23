وزير الصحة يطالب بتوطين التخصصات الدقيقة داخل أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية

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شدد، زير الصحة، علي الزناتي، على ضرورة الإسراع في تفعيل توطين التخصصات الدقيقة للعيون بالداخل.

واجتمع الزناتي، الأربعاء، مع أعضاء لجنة توطين العلاج لمرضى العيون، وقالت وزارة الصحة، إنه تم الاتفاق على تطوير أقسام العيون بالمستشفيات والمراكز الطبية ويبلغ عددها 17 قسما على مستوى ليبيا.

وأوضحت، أن تطوير أقسام العيون، سيكون من خلال توفير الأجهزة والمعدات الطبية، للتخفيف من الازدحام والتقليل من قوائم الانتظار بمستشفى العيون بطرابلس.

وذكرت أن الزناتي، شدد على ضرورة تفعيل تخصصات القرنية والشبكية وتجميل العيون بالداخل، والتي تعد من أكثر التخصصات التي تحال للعلاج بالخارج.

وأضافت، أن وزير الصحة طالب بالتركيز على ملف تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة على مستوى ليبيا، من أجل تحقيق رؤية وزارة الصحة في توطين العلاج والخبرات.