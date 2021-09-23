وزارة الشباب تدعو إلى التظاهر في طرابلس لدعم الدبيبة

23 سبتمبر، 2021 10:09 م
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أخبار ليبيا 24

دعت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج غدا الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت الوزارة في دعوة أطلقتها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أنها تأتي استجابة لأصوات الشباب الوطني لدعم عودة الحياة والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات من مبادرات الحكومة الموجهة للشباب من أجل مستقبل واعد.

وأشارت الوزارة إلى أن المكونات الشبابية وعموم الشباب بالمجالس المحلية للشباب “الحاضنة الوطنية الجامعة” من مختلف البلديات على موعد الوفاء للوطن احتفاء بالشبان والشابات يوم الجمعة على تمام الساعة الخامسة مساءً.

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23 سبتمبر، 2021 10:09 م
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