عبدالعزيز: سحب الثقة من الحكومة تم بطريقة المؤتمرات الشعبية

23 سبتمبر، 2021 12:20 ص
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أخبار ليبيا 24

دعا عضو حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان في ليبيا، محمود عبدالعزيز إلى ضرورة إسقاط مجلس النواب، مطالبا الليبيين بالخروج في الساحات لافتكاك السلطة، واستمرار المجلس الرئاسي والحكومة حتى إجراء الانتخابات.

واعتبر عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية، أن بقاء مجلس النواب عار على ليبيا بعدما أرجعوا البلاد إلى الخلف مائة خطوة، على حد زعمه، وقال: “البرلمان يعيث في ليبيا فسادا، وحذرت منذ أسبوعين من سحب الثقة من حكومة الوحدة وأكدت على ضرورة إسقاط البرلمان”.

وأضاف، “لدينا معلومات أن البرلمان الذي تقوده مجموعة فاسدة برئاسة عقيلة صالح لا يريدون إقرار الميزانية ويريدون انقلاب كامل الأركان على حكومة الوحدة” على حد تعبيره.

وقال عبدالعزيز، “إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية تم بطريقة المؤتمرات الشعبية، ولم يتم بطريقة الاقتراع السري”.

ورأى عبدالعزيز أن “التطورات الحالية مقلقة على العقود التي وقعتها الحكومة بقيمة 30 مليار دولار لإصلاح الطرق، وعلى عودة الخطوط المالطية، واستعداد مطار القاهرة لاستقبال الليبيين، قائلا: “حكومة الدبيبة تعمل بجد واليوم تم وأد الأحلام بتزوير وانقلاب واضح”، على حد تعبيره.

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23 سبتمبر، 2021 12:20 ص
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