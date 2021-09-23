حمودة: قرار مجلس النواب بسحب الثقة باطل دستوريًّا وإجرائيًّا

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قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة باطل دستوريًّا وإجرائيًّا، وغير مقبول شعبيًّا.

وأضاف حمودة – بحسب قناة فرانس 24 – أن هذا القرار يعدّ عرقلة للانتخابات وخارطة الطريق سياسيًّا.

وأكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية أن هناك نواب كشفوا التلاعب بالأرقام الذي حدث خلال جلسة سحب الثقة، لافتًا إلى أنه يعد مخالفة للاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

وأشار حمودة إلى أن بيان البعثة الأممية وضَع النقاط على الحروف فيما يتعلق بوضع الحكومة وأولويات المرحلة السياسية لبلوغ الانتخابات في 24 ديسمبر.

وذكر أن ما يشاع عن إنفاق الحكومة في مسائل غير مختصة بها أو طويلة الأمد أو لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، ادّعاءات خاطئةٌ وغير صحيحة.

ولفت الناطق إلى أن الحكومة ملتزمة بكل القرارات التي تصدر بشكل دستوري وقانوني، ومستمرة على هذا النهج، فاحترام القانون مبدأ لا يتجزأ.

وبين حمودة أن الإنفاق الحكومي ذهب للمرتبات التي تستهلك النسبة الأعلى، وأبواب دعم المحروقات وغيرها، والنفقات التسييرية، وللطوارئ لمواجهة كورونا وغيرها

وأوضح الناطق باسم الحكومة أن 10 مليارات تم تخصيصها للجهات المعنية للتنمية، لكنها لم تُصرف إلى حين التأكد من التزامها بضوابط وزارة التخطيط المتعلقة بالإنفاق التنموي.

وأضاف أن المشاريع التي أبرمتها الحكومة ذات طابع تنفيذي وتتعلق بالكهرباء والبنية التحتية، وكلها لخدمة المواطنين، ولم تتجاوز الحكومة صلاحياتها بإبرامها بتاتًا.

وختم حمودة تصريحاته بأن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لم يصرح أو يكشف عن نيته في الترشح للرئاسة.