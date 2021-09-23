توزع مواد غذائية على الأسر الفقيرة في طبرق عدد الأسر المستهدفة "149" أسر في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

باشر فرع الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الشرقية اليوم الخميس بتوزيع مواد غذائية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود بمدينة طبرق.

وقال مدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة بالمنطقة الشرقية نافع عبد الحميد، لوكالة أخبار ليبيا 24، إن هذه الخطوة تأتي حسب الاتفاقية المبرمة مابين الهيئة الليبية للإغاثة وبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة .

ولفت إلى أنه تم الاعتماد على المصادر الموثوقة في طبرق لحصر العائلات المتضررة والفقيرة وذات الدخل المحدود من صندوق الزكاة والشؤون الاجتماعية ولجنة الأزمة ببلدية طبرق.

وذكر أن عدد الأسر المستهدفة في طبرق “149” أسرة، منوهًا إلى أن التوزيع يتم كل ثلاثة أشهر، ويستهدف عدد من الأسر تحت عنوان “الأمن الغذائى” .

وأضاف مدير فرع الهيئة الليبية للإغاثة أن المواد الغذائية التي يتم توزيعها هي “5 لتر زيت، و 12 كيلو دقيق، و 15 كيلو رز، و 5 كيلو فاصوليا، و2 كيلو سكر، و15 كيلو مكرونة، وكيلو ونصف طماطم معجون، وصندوق بسكويت والوزن الإجمالي 25 كيلو جرام .