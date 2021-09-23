تفاصيل اجتماع المشير حفتر برؤساء الأركان

أخبار ليبيا 24

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير خليفة حفتر، برؤساء الأركان العامة بالقوات المسلحة “البرية ، والبحرية ، والدفاع الجوي ، وحرس الحدود”.

ويأتي الاجتماع بعد ساعات قليلة من إعلان القيادة العامة تولى الفريق أول عبد الفتاح الناظوري، منصب القائد العام لمدة ثلاثة أشهر تنتهى في 24 ديسمبر.

وتطرق الاجتماع وفق مصادر مطلعة إلى ترتيب أوراق المؤسسة العسكرية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعرف على مستوى الأداء في فروع وأقسام القوات المسلحة، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه البلاد.

ونص قرار القيادة العامة رقم «344» لسنة 2021، في مادته الأولى، على أن يكلف الناظوري، مهام منصب القائد العام «وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات المقررة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن إعادة منصب القائد العام».

فيما نصت المادة الثانية من القرار، على أن «يتولى الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر، تبدأ من 23 سبتمبر الجاري، حتى 24 ديسمبر المقبل»، حيث يعتزم حفتر خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.