بلينكن: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها وخروج المرتزقة من ليبيا

بلينكن: ندعم إجراء الانتخابات في موعدها وخروج المرتزقة من ليبيا

23 سبتمبر، 2021 1:47 م
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وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، إنه الاجتماع الذي عقد في مقر البعثة الألمانية في نيويورك تطرق لمستجدات الأزمة الليبية.

وأضاف في تصريح صحفي له اليوم الخميس، أنه شدد خلال اجتماع الأمم المتحدة الوزاري حول ليبيا، على دعم الولايات المتحدة لأجراء  الانتخابات الليبية 24 ديسمبر.

ونوه إلى أنه من الضروري انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، والمساءلة عبر تجديد بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة .

23 سبتمبر، 2021 1:47 م
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