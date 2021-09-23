المنقوش: اللجنة العسكرية ستجتمع بعد خمسة أيام لوضع جدول زمني لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية

أخبار ليبيا24

قالت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ستعقد اجتماعا يوم 28 سبتمبر الجاري، لوضع جدول زمني وخطة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة ليبيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية، حول مشاركتها مع رئيس المجلس الرئاسي في الاجتماع الذي دعت إليه ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حول عملية السلام في ليبيا، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وذكرت الخارجية، أن المنقوش قالت، إن يوم 21 أكتوبر القادم سيكون، موعدا لعقد أول مؤتمر لاستقرار ليبيا، على المستوى الوزاري في طرابلس.

وأوضحت، أن المؤتمر سيتناول، قضايا انسحاب وإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية، ودمج واحلال التشكيلات المسلحة.