المنفي يلتقي رئيس الوزراء الكويتي

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، بمقر البعثة الليبية بنيويورك، اجتماعا مع رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، أشاد المنفي بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تعاون مشترك مع الكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع انتقال ليبيا لمرحلة الاستقرار، معتبرًا أن وجود دولة الكويت مهم، كبلد صديق ضمن الاستثمارات في ليبيا.

من جانبه، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح دعم الكويت للسلطات التنفيذية الجديدة متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، ووقوفها بجانب الشعب الليبي، في هذه المرحلة، معبرًا عن أمله في الوصول بالبلاد إلى بر الأمان، بإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها، واستعداده للعمل كفريق واحد، لتقديم كل الدعم لليبيا، وتسخير الإمكانات، لصالح القضية الليبية، من أجل تذليل الصعاب وتفعيل الاتفاقات الخاصة بالملف الليبي.

وجدد الشيخ صباح، دعوة أمير دولة الكويت، لرئيس المجلس الرئاسي، لزيارة الكويت للتأكيد على العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث القضايا المشتركة، وأوجه التعاون المختلفة بين البلدين.