المجلس الرئاسي يطالب بخفض التصعيد بين مجلس النواب والحكومة

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طالب المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء، بخفض التوتر وعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية بين مجلس النواب وحكومة الوحدة.

ودعا المجلس، في بيان، السلطة التشريعية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية الإنجاز التشريعات المطلوبة لإتمام العملية الانتخابية.

كما طالب المجلس الحكومة بالاستمرار في عملها، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، ودعم العملية الانتخابية، والالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتمكين مؤسسات الدولة للقيام بمهامها.

وشدد المجلس على ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم اتخاذ أي خطوات تصعيدية، وتجنب كل ما من شأنه زيادة التوتر الشعبي، والعمل على التهدئة ضمانا لسير العملية الانتخابية في مناخ إيجابي.

وقال إن على كافة السلطات الالتزام بأداء مهامها وفق الاختصاصات المسندة إليها بموجب الأحكام الدستورية والتشريعات النافذة ومخرجات الحوار الليبي

ودعا المجلس، بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم الكامل لإتمام تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.