العسبلي:  الدبيبة تطرق لزيادة مرتبات كافة قطاعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أخبار ليبيا 24

قالت المتحدثة باسم نقابة معلمي ليبيا، نجاح العسبلي، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قراراً يقضي بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين.

وأوضحت العسبلي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، إن البدء في تنفيذ القرار سيكون اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء عقب اجتماع عقد بين رئيس الحكومة ونقيب المعلمين ووزير التريبة والتعليم.

وأضافت العسبلي، أن رئيس الحكومة تطرق للحديث إلى زيادة مرتبات باقي القطاعات وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية، وأنه سيكون اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، التي هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.