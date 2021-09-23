السماح لتلقي لقاح “أسترازينيكا” لمن تلقوا “سبوتنيك” كجرعة أولى

تطعيم المرأة المرضع بأي نوع من أنواع اللقاحات المتوفرة حالياً

23 سبتمبر، 2021 2:23 م
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كورونا
كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

طالب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض من المدراء التنفيذيون لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بالبلديات في خطاب رقم (2506) المؤرخ اليوم الخميس بشأن التالي :

وهو الإذن بإعطاء لقاح “AstraZeneca” كجرعة ثانية للذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “Sputnik V”، على أن يكون قد مضى على الجرعة الأولى 3 أشهر على الأقل .

ويتم تطعيم المرأة المرضع بأي نوع من أنواع اللقاحات المضادة لفـيروس كورونا المتوفرة حالياً .

23 سبتمبر، 2021 2:23 م
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