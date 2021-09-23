الرقابة على الأغذية والأدوية تعلن الإفراج عن شحنات لقاح استرازينكا الشحنة بلغت "117600" جرعة موردة عبر مطار معيتيقة بواسطة منظومة كوفاكس

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت الرقابة على الأغذية والأدوية الإفراج عن شحنات لقاح كورونا نوع “استرازينكا ” اليوم الخميس، والبالغ عددها “117600” الموردة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري عبر مطار معيتيقة الدولي بواسطة منظومة كوفاكس .

وتم هذا بعد خضوعها للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي والكيميائي والجرثومي والتي أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشريا.