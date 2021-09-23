الدبيبة يصدر قرارا بتنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين بالتعليم اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري

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أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، قرارا لتنفيذ قانون زيادة العاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

ويتضمن القرار زيادة مرتبات المعلمين. وقالت الحكومة، إن البدء في تنفيذ القرار سيكون اعتبارًا من شهر سبتمبر للعام الجاري.

وأضافت، أن الدبيبة طمأن العاملين في باقي القطاعات، بأن الزيادة في مرتباتهم، هدف رئيسي لحكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم العاملين بقطاعي الصحة والداخلية.

وأكدت، أن اعتماد جدول مرتبات موحد لكافة العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، هي مسؤولية تاريخية تقع على عاتق هذه الحكومة.

والتقى الدبيبة، اليوم، بديوان مجلس الوزراء، مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى المقريف.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها تدني المرتبات، وكذلك عدم صرف علاوة الحصة للأربع أشهر الماضية.