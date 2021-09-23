الدبيبة يجتمع مع النويري بعد يومين من سحب الثقة من الحكومة

أخبار ليبيا24

اجتمع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس.

جاء اللقاء بعد يومين من قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة والإبقاء عليها كحومة لـ “تصريف الأعمال”.

وتناول الاجتماع مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا، وملف المصالحة الوطنية.

وشدد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز الجهود الرامية لإنجاح الانتخابات المزمع عقدها في ليبيا.

وقالت الحكومة، إن الدبيبة جدد تأكيده على موقف الحكومة الداعم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقة للشعب الليبي.