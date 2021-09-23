الدبيبة يجتمع بالنقابة العامة للمعلمين وهذا ما أكده

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التقى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، مع أعضاء النقابة العامة للمعلمين، بحضور وزير التربية والتعليم، موسى المقريف.

وقالت الحكومة، إن الاجتماع ناقش الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، ومنها تدني المرتبات، وكذلك عدم صرف علاوة الحصة للأربع أشهر الماضية.

وأضافت، أن الدبيبة أكد على الدور الهام للمعلم في تهيئة النشأ وأثنى على جميع المعلمين لحرصهم لإيصال رسالتهم النبيلة رغم ظروف جائحة كورونا والتي أثرت على العملية التعليمية، كما أكد أنها قدمت الميزانية العامة متضمنة الزيادة المقررة للمعلمين، والتي لم يتم اعتمادها بعد.