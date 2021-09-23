الاثنين.. النواب يدعو إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب البرلمان

23 سبتمبر، 2021 10:48 م
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أخبار ليبيا 24

دعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الأعضاء إلى جلسة لمناقشة قانون انتخاب مجلس النواب، الإثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة طبرق.

ويأتي ذلك بعد ساعات من دعوة المجلس الرئاسي لمجلس النواب إلى ضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وكان قد أصدر مجلس النواب قانون الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر الجاري ثم أعلنت مفوضية الانتخابات تسلمه في 12 سبتمبر، وتضمن القانون 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع؛ فيما اعترض 22 نائباً على القانون وقالوا إن المجلس لم يصوت عليه واكتفى بإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس.

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23 سبتمبر، 2021 10:48 م
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