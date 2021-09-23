 استمرار سرقة أسلاك ضغط عالي ومنخفض بعدة مناطق

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1800 متر على خط السوالم من 30 القريات بدائرة توزيع الساحل، وكذلك سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150 متر على خط الزطارنة من فرعية النشيع بدائرة توزيع الحي الصناعي ، كما تم سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 750 متر على خط غرس الله من 220 التبة بدائرة توزيع قصر بن غشير .

و تم أيضا سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 150 متر على خط عجاج من فرعية الجنفية ، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 100 متر على خط بقبق من فرعية الورق بدائرة توزيع الناصرية التابعة لإدارة الجفارة كما تم بدائرة توزيع شرق زليتن التابعة لإدارة زليتن وسرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط الجهاد 2 من 30 سوق الثلاثاء .