استمرار الحملة التوعوية ضد كورونا في مدينتي الخمس وزليتن

التأكيد على أهمية الحملات التوعوية للرفع من مستوى الثقافة الصحية

23 سبتمبر، 2021 1:08 م
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حملة توعوية ضد كورونا
حملة توعوية ضد كورونا

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن استمرار الحملة التوعوية المجتمعية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينتي الخمس وزليتن على مدار يومين متتاليين عن طريق مكتب طواريء صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

حيثُ قام الفريق بزيارة مراكز التطعيم المخصصة للتطعيم ضد فيروس كورونا وأقيمت ورشة عمل للعناصر الطبية والمساعدة بحضور أعضاء المجالس البلدية والإدارات الصحية ومكاتب الرعاية الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة داخل المدينتين.

و أكد المشاركين على أهمية الحملات التوعوية للرفع من مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين والمقيمين .

23 سبتمبر، 2021 1:08 م
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