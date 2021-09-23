أحمد خليل: وزارة الشباب تستغل الظروف المعيشية بطريقة سمجة ورخيصة

أخبار ليبيا 24

استنكر عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أحمد خليل، دعوة وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الشباب للخروج، غدا الجمعة، في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة.

وقال خليل في بيان عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، “بصفتي أحد ممثلي الشباب في ملتقى الحوار السياسي –الذي اختار الحكومة- استنكر بشدة هذه الأفعال السيئة من وزارة الشباب التي تحاول استغلال الشباب وظروفهم المعيشية بطريقة سمجة رخيصة لطلب دعم للحكومة”.

وأضاف خليل، “علينا ألا نكون داعمين لطرف ضد آخر، بل بالعكس، يجب أن ندفع في اتجاه إزالة كل الأجسام البالية الفاسدة نواب ودولة وحكومة عبر الانتخابات”.

وتابع خليل، “يجب أن نخرج في مظاهرات عارمة لدعم الانتخابات فقط، إذا رفعنا فلنرفع علم البلد وإذا نادينا فلننادي باسم البلد”.

وكانت قد أطلقت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية نداء إلى الشباب للخروج غدا الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس لدعم الحكومة، مشيرة إلى أن الدعوة تأتي استجابة لأصوات الشباب الوطني لدعم عودة الحياة والاستقرار والتنمية والحفاظ على المكتسبات من مبادرات الحكومة الموجهة للشباب من أجل مستقبل واعد.