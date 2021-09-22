وصول طائرة شحن عسكرية تركية لقاعدة الوطية

أخبار ليبيا 24

رصدت منصات متخصصة في تتبع حركة الطيران العالمي، وصول طائرة شحن عسكرية تابعة لسلاح الجو التركي، صباح اليوم الأربعاء، إلى قاعدة الوطية في غرب ليبيا.

وخرجت الطائرة من مطار “إسبرطة التركي” متجهة إلى القابعة تحت سيطرة “القوات التركية”، ضمن جسر جوي مُكثف خلال الفترة الأخيرة.

ومطار إسبرطة هو مطار صغير يقع في جنوب تركيا تشغله الخطوط التركية والإيرانية فقط ، وقد أستخدم مؤخراً في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على البلاد.

وتسيطر قوات الاحتلال التركي على أجزاء واسعة من الغرب الليبي بعد التحالف مع الميليشيات الإخوانية المتمركزة في العاصمة والمدن الغربية.

وتستمر تركيا في تحدي الإرادة الليبية والدولية، وترسل طائرات الشحن العسكري إلى القواعد المحتلة .

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده ستُواصل دعم ليبيا، في تحد واضح للمجتمع الدولي، واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف في جينيف العام الماضي، والقاضي بإخراج المرتزقة ووقف البرامج التدريبية مع الدول الأخرى.

وتسيطر تركيا على عدد من القواعد العسكرية والجوية والبحرية في الغرب الليبي، أشهرها قاعدة الوطية، كما جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم، إضافة إلى 10 آلاف إرهابي من جنسيات أخرى بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496 في المعارك، حسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويستمر وجود مرتزقة أنقرة في ليبيا رغم التصريحات الأممية والليبية الرافضة لوجود قوات ومرتزقة أجانب داخل البلاد، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح المفروضة على ليبيا منذ 2011 واتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف.