مكافحة الأمراض بطبرق تحذّر من التهاون في تلقي لقاح كورونا

أخبار ليبيا 24-خاص

حذّر، عطية فرج يوسف، مدير مركز مكافحة الأمراض طبرق، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وأبرزها عدم تلقي اللقاحات المضادة للوباء.

وقال يوسف، لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاء، إن هناك عزوفًا من المواطنين تجاه تلقي اللقاح المضاد لكورونا في طبرق، مؤكدًا أن التطعيم هو الحل الوحيد تجاه الوباء أسوة بالعالم.

كما أكد يوسف، أن طبرق تشهد تزايدًا لحالات الإصابة بكورونا، وأن من يتلقى اللقاح وأصيب ستكون إصابته خفيفة ويصبح غير ناقل للعدوى.

وأضاف يوسف أن مركز مكافحة الأمراض، يقوم يوميا بإجراء 150 مسحة ويتم إرسال التقارير اليومية إلى مركز مكافحة الأمراض الرئيسي لتقييم الوضع الوبائي بطبرق.

وقال، “من خلال الحالات المترددة علينا نستطيع أن نقول إن 20 بالمائة موجبة وهي إصابات بسيطة ومتوسطة.”

وأضاف، “لو أخذنا مسح عشوائي بالمدينة لربما وجدنا عدد المصابين قد يصل إلى 50 بالمائة”.

وذكر، أن أغلب المصابين يتم شفائهم خلال 5 أيام لأنهم لديهم سرعة استجابة.