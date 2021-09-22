لنقي: “انتخابات ديسمبر” مفتاح تحقيق الاستقرار في ليبيا

لنقي: الانتخابات ستنهي كل الأجسام حتى التي تم تشكيلها من قبل ملتقى الحوار السياسي

22 سبتمبر، 2021 10:25 ص
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الزهراء لنقي
الزهراء لنقي

أخبار ليبيا 24

شددت عضو ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على أن الانتخابات العامة في 24 ديسمبر هي المفتاح لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

لنقي قالت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الهدف الأسمى لخارطة الطريق هو تجديد الشرعية السياسية عبر الانتخابات لإنهاء كل الأجسام حتى التي تم تشكيلها من قبل ملتقى الحوار السياسي .

وتابعت ”بغض النظر عن الجدل القانوني العقيم والعبث السياسي تبقى حقيقة واحدة وهي أن الانتخابات العامة في 24 ديسمبر هي المفتاح لتجديد الشرعية وتحقيق الاستقرار”.

وأعلن بليحق، في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب صوت في جلسة اليوم على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بقيادة، عبد الحميد الدبيبة،  بأغلبية 89 نائباً من أصل 113 نائب حاضرين للجلسة.

وجرى التصويت داخل المجلس بالمناداة بالأسماء، حيث صوت كل نائب علانية، وبعد إعلان سحب الثقة استكمل النواب لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابقة.

22 سبتمبر، 2021 10:25 ص
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