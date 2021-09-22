لمناقشة زيادة مرتبات المعلمين.. الدبيبة يعقد غدا اجتماعا مع المقريف والنف

أخبار ليبيا 24

أكدت المتحدث باسم نقابة المعلمين ليبيا، نجاح العسبلي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سيعقد غدا الخميس اجتماعا مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ونقيب عام المعلمين في ليبيا، عبدالنبي النف.

وأوضحت العسبلي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع سيتناول آخر التطورات ولمناقشة القانون رقم 4 الخاص بزيادة مرتبات المعلمين.

وكانت قد أعلنت المتحدث باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي أمس الثلاثاء عن الأضراب الشامل لكل معلمي ليبيا.