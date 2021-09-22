قبل سريان تعليق عمله العسكري.. حفتر يجتمع برؤساء الأركان العامة

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اجتمع، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، برؤساء الأركان العامة البرية والبحرية والدفاع الجوي وحرس الحدود.

وقالت مكتب إعلام القيادة، إن ” القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر يجتمع برؤساء الأركان العامة بالقوات المُسلحة (البرية ، والبحرية ، والدفاع الجوي ، وحرس الحدود)”.

ولم يقدم المكتب أي تفاصيل أخرى حول الاجتماع.

يأتي هذا الاجتماع قبيل إصدار حفتر تكليفا لرئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، بتولي مهام منصب القائد العام، لفترة ثلاثة أشهر.

ووفقا للقرار، فإن تكليف الناظوري يبدأ من يوم غد الخميس 23 سبتمبر 2021 وينتهي بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وهو موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وفيما لم يعلن حفتر بشكل واضح إن كان يريد الترشح لخوض سباق انتخاب أول رئيس لليبيا بشكل مباشر من الشعب.

وأكد حفتر، أكثر من مرة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية هذا العام، ولا يُستبعد أن يعلن ترشحه للانتخابات.

ويتيح قانون انتخاب الرئيس، الذي صادق عليه مجلس النواب، لأي شخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس، شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله.