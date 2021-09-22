في خطوة تشير لنيته الترشح للانتخابات.. حفتر يكلف الناظوري بمهام منصب القائد العام للجيش لثلاثة أشهر

أخبار ليبيا24

كلّف، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، رئيس الأركان العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري بمهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار، فإن التكليف يبدأ من تاريخ 23 سبتمبر 2021 وينتهي بتاريخ 24 ديسمبر 2021، وهو موعد اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

جاء هذا القرار، فيما لم يعلن حفتر بشكل واضح إن كان يريد الترشح لخوض سباق انتخاب أول رئيس لليبيا بشكل مباشر من الشعب.

وأكد حفتر أكثر من مرة على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد نهاية هذا العام، ولا يُستبعد، أن يعلن ترشحه للانتخابات.

وكان مجلس النواب قد صادق على قانون انتخاب الرئيس الذي يتكون من 75 مادة، حيث يتيح القانون لأي عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله.