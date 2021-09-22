شحن مليون برميل من النفط إلى الصين من رصيف الحريقة انخفاض الإنتاج المستلم من حقلي السرير ومسلة إلى "203" ألف برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست صباح اليوم الأربعاء الناقلة النفطية “دلتا ميد” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط في طبرق لشحن مليون برميل في طريقها إلى الصين.

وأكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم الأربعاءأن هناك تخفيض في الإنتاج حيث وصل الإنتاج المستلم من حقلي السرير ومسلة اليوم قد بلغ 203 ألف برميل .

وأضاف المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من التلوث .