تمديد وقف صلاة الجمعة في طبرق لجمعتين

22 سبتمبر، 2021 5:44 م
13

أخبار ليبيا 24 – خاص

مدد مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق، اليوم الأربعاء، قرار إيقاف إقامة صلاة الجمعة لجمعتين قادمتين بسبب تفشي وباء كورونا بالمدينة.

وأكد، مدير المكتب، جاد المولى ذاوود بالقاسم، لأخبار ليبيا 24، أن الإيقاف قابل للتمديد في حال استمرار سوء الوضع الوبائي.

وأوضح بالقاسم، أن أداء الصلوات بالمساجد ستستمر مع الأخذ في الاعتباري الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقال بالقاسم، إن المكتب أصدر تعليماته العاجلة إلى مراكز تحفيظ القران الكريم بتخفيض أعداد الطلبة وتقسيمهم على أيام الأسبوع، وفرض لبس الكمامة على الطلبة.

وطالب بالقاسم من مسؤولي قطاع الصحة التواصل مع مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق لمتابعة الوضع الوبائي بالمدينة.

الوسوم
22 سبتمبر، 2021 5:44 م
13

مقالات ذات صلة

باشاغا ووفد من المنطقة الشرقية يبحثان تهيئة الظروف للانتخابات

22 سبتمبر، 2021 10:19 م
عبد الحميد الدبيبة

لمناقشة زيادة مرتبات المعلمين.. الدبيبة يعقد غدا اجتماعا مع المقريف والنف

22 سبتمبر، 2021 9:41 م

تعرض 4 إطفائيتين للاختناق لقلة الإمكانيات أثناء إخماد حريق بطرابلس

22 سبتمبر، 2021 9:15 م

المنقوش تدعو لخلق بيئة آمنة في ليبيا قبل إجراء الانتخابات

22 سبتمبر، 2021 8:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى