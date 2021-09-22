تعرض 4 إطفائيتين للاختناق لقلة الإمكانيات أثناء إخماد حريق بطرابلس

أخبار ليبيا24

كشفت، هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، عدم توفر أية ميزانية شرائية لما يقارب 6 سنوات متتالية، تمكنها من توفير الإمكانيات الضرورية لمواجهة الحرائق.

وقالت الهيئة، اليوم الأربعاء، إن فرق الإطفاء لأقسام طرابلس وسوق الجمعة عملت على إخماد حريق بمحل ومخزن للأحذية بشارع عمر المختار وسط العاصمة، لمدة 8 ساعات من العمل المتواصل، وذلك نتيجة قلة الإمكانيات من شاحنات إطفاء سعة 10 آلاف لتر وأسطوانات الأكسجين لاقتحام الحرائق.

وأضافت الهيئة، أن قلت الإمكانيات تسبب في إصابة 4 من عناصر الإطفاء، ونقلهم إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بالاختناق، أثناء عملهم في إخماد الحريق داخل المحل والمخزن.