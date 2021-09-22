بلينكن يؤكد للمنفي دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف

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أكد، وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكلن، في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش اجتماع مبادرة السلام الليبية، في نيويورك، دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفقا لمخرجات جنيف.

وشدد بلينكن، على ضرورة إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، من كافة الأراضي الليبية.

جاء ذلك في تصريح، للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، اليوم الأربعاء.

وقالت وهيبة، على تويتر، إن “وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكلن، يؤكد لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش اجتماع (مبادرة السلام الليبية) في نيويورك، دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، من كافة الأراضي الليبية”.