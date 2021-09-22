بلينكن يؤكد للمنفي دعم واشنطن لاستمرار العملية السياسية في ليبيا وفق مخرجات جنيف

22 سبتمبر، 2021 8:38 م
10

أخبار ليبيا24

أكد، وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكلن، في اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش اجتماع مبادرة السلام الليبية، في نيويورك، دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفقا لمخرجات جنيف.

وشدد بلينكن، على ضرورة إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، من كافة الأراضي الليبية.

جاء ذلك في تصريح، للمتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، اليوم الأربعاء.

وقالت وهيبة، على تويتر، إن “وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكلن، يؤكد لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش اجتماع (مبادرة السلام الليبية) في نيويورك، دعم بلاده لاستمرار العملية السياسية في ليبيا، وفق مخرجات جنيف، خاصة فيما يتعلق بإخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، من كافة الأراضي الليبية”.

الوسوم
22 سبتمبر، 2021 8:38 م
10

مقالات ذات صلة

باشاغا ووفد من المنطقة الشرقية يبحثان تهيئة الظروف للانتخابات

22 سبتمبر، 2021 10:19 م
عبد الحميد الدبيبة

لمناقشة زيادة مرتبات المعلمين.. الدبيبة يعقد غدا اجتماعا مع المقريف والنف

22 سبتمبر، 2021 9:41 م

تعرض 4 إطفائيتين للاختناق لقلة الإمكانيات أثناء إخماد حريق بطرابلس

22 سبتمبر، 2021 9:15 م

المنقوش تدعو لخلق بيئة آمنة في ليبيا قبل إجراء الانتخابات

22 سبتمبر، 2021 8:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى