باشاغا ووفد من المنطقة الشرقية يبحثان تهيئة الظروف للانتخابات

22 سبتمبر، 2021 10:19 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته في طرابلس، وفدا من أعيان وحكماء المنطقة الشرقية.

وقال باشاغا في تغريدة له عبر تويتر، أنه ناقش مع الوفد العديد من القضايا أبرزها المصالحة الوطنية وإطلاق كافة المحتجزين ووحدة ليبيا وسيادتها، وتهيئة الظروف لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وأشاد باشاغا بحسهم الوطني وصوت العقل والحكمة والذي يجب أن يسود ويعلو من كافة الأطراف وفي ربوع مناطق ليبيا؛ لإرساء المصالحة الوطنية الشاملة وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين كافة الليبيين.

22 سبتمبر، 2021 10:19 م
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