اليونان تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية وعقد انتخابات بموعدها في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، على موقف بلاده الداعم لخروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا وعقد الانتخابات في موعدها.

جاء ذلك في تدوينة على “تويتر” عقب لقائه مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف ديندياس “في حديثي مع وزير الخارجية الجزائري حول التطورات في ليبيا، كررت الموقف اليوناني الثابت الذي تتشاطره الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بشأن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد”.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث، وسط مطالبات دولية بسحب تلك العناصر من ليبيا، واحترام خارطة الطريق الأممية التي ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

وتعهدت الولايات المتحدة ودول أخرى باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من البلد الذي يعاني من ويلات التدخل الأجنبي، غير أن تركيا التي تنشر آلاف المرتزقة في الأراضي الليبية لم تتحرك بشكل إيجابي في هذا الملف.