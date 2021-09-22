الواحة تنتهي من صيانة خط الضخ الرئيسي بين حقلي السماح والظهرة

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أنهت شركة الواحة للنفط، الأربعاء، عملية صيانة الفرق الفنية العاملة، عمليات صيانة خط الضخ الرئيسي 32 الرابط بين حقلي السماح والظهرة في النقطة “32 كيلو متر”، والنقطة “137 كيلومتر”.

وأضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، أن أعمال الصيانة تمت في وقت وزمن قياسي، وذلك بتظافر جهود المستخدمين بحقل السماح وتعاونهم وتكاتفهم والعمل على مدار اليوم وتحملهم الصعاب وتحديهم عوامل الجو وتضاريس الأرض الوعرة وبعد المسافة، التي تتجاوز 140 كيلو مترًا من حقل السماح.

وأثنت الشركة جهود العاملين واصفة إياهم بـ “الجنود المجهولين”، في إطار الدفع بعملية الإنتاج، والمضي قدمًا بالشركة إلي الإمام.